Nella tarda serata di ieri il Consiglio comunale di Napoli ha approvato all’unanimità una mozione con cui si chiede all’amministrazione “di attivare le procedure formali per il riconoscimento dello stato di calamità naturale per l’intero territorio comunale” e che chiede al Governo “l’istituzione di una unita’ di crisi presso la Protezione civile nazionale per interventi straordinari sulle alberature“.