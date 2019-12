Due persone sono rimaste intrappolate all’interno di un’auto nel torrente Maiano nel comune di Magliano, in provincia di Grosseto. Per salvare i due automobilisti sono intervenuti i vigili del fuoco del comando del capoluogo della Maremma a bordo del gommone da rafting in dotazione. La squadra fluviale ha raggiunto i due e li ha trasportati in una zona sicura. I due sono incolumi.