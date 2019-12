Maltempo, neve e sciopero: limitati gli atterraggi a Bologna

L’aeroporto Marconi di Bologna ha disposto la limitazione dei voli in atterraggio fino alle 20 per decongestionare lo scalo. Questo, spiega lo stesso aeroporto, a causa della “breve ma intensa nevicata nel pomeriggio, unita allo sciopero degli operatori delle società di handling che è tuttora in corso” e che “sta creando difficolta’ in aeroporto, a causa del riempimento delle piazzole di sosta per gli aeromobili. La limitazione degli atterraggi significa che le compagnie aeree si dovranno organizzare o ritardando le partenze o dirottando i voli gia’ partiti su altri scali.”