Maltempo, neve in montagna: alto rischio di enormi valanghe dalle Alpi Cozie fino alle Liguri

Oltre mezzo metro di neve sulle montagne del Piemonte, dove nevica dalle prime ore della domenica per effetto dell’attesa perturbazione in arrivo dall’Atlantico. Elevato il rischio valanghe, che dalle Alpi Cozie di confine fino alle Alpi Liguri possono essere anche di dimensioni molto grandi, piu’ contenute nelle zone di fondovalle. Secondo le previsioni dell’Arpa, l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale, i fenomeni atmosferici che oggi hanno fatto scattare l’allerta gialla si attenueranno gia’ nelle prossime ore, lasciando spazio ad un lunedi’ in gran parte soleggiato.