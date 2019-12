Il brusco calo delle temperature ha portato la neve in tutta la provincia di Isernia. La coltre bianca ha gia’ raggiunto qualche centimetro in Altomolise dove la colonnina di mercurio e’ scesa sotto lo zero termico. Le Forze dell’Ordine raccomandano massima prudenza per chi e’ in viaggio. Al momento non si segnalano disagi.