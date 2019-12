Maltempo, tanta neve in Valle d’Aosta: immagini da incanto dal capoluogo, fino a 40cm sui settori di nord-ovest [FOTO e VIDEO]

Meteo – La “Tempesta di Santa Lucia” ha riportato nuovamente la neve al Nord Italia e la Valle d’Aosta risulta la regione più colpita. Tanta la neve caduta, in particolare sui settori di Nord-Ovest, dove si sono accumulati già tra i 20 e i 40cm di neve. Totalmente ricoperta di neve la città di Aosta (vedi foto della gallery scorrevole in alto, a corredo dell’articolo): un piacere per gli occhi di tutti gli appassionati di freddo, neve e inverno, un po’ meno per chi sotto questo spesso strato di neve è costretto a svolgere le attività quotidiane. Tra le località ricoperte di neve anche Etroubles, La Salle, Gimillan (frazione di Cogne), Mandriou, Antagnod, e ovviamente le località più elevate, come Cervinia e Courmayeur.

E siamo solo ancora a metà giornata: la neve continuerà a cadere copiosa in Valle d’Aosta, determinando accumuli maggiori sulla regione entro fine giornata.

Per monitorare la situazione in tempo reale, segnaliamo le migliori pagine del nowcasting: