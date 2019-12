Maltempo, violentissimi temporali in Calabria e Sicilia: grandine, nubifragi e saette, notte da lupi [LIVE]

Il maltempo insiste all’estremo Sud, e sta provocando violenti temporali in queste ore serali nella Calabria tirrenica meridionale e nello Stretto di Messina. In modo particolare a Reggio Calabria è in atto una vera e propria bomba d’acqua con una intensa grandinata: la temperatura è crollata a +9°C ed è una notte tipicamente natalizia per le condizioni meteorologiche avverse e invernali. Il maltempo sta colpendo tutta la fascia tirrenica della provincia con nubifragi sulla Costa Viola e nella piana di Gioia Tauro. A Sinopoli sono caduti 100mm di pioggia, sulla costa spiccano i 42mm di Bagnara ma le precipitazioni si stanno intensificando in serata.

In Aspromonte sta nevicando copiosamente oltre i 1.000 metri di quota, come possiamo osservare negli ultimi frame delle immagini delle webcam di Gambarie (che è alla prima nevicata stagionale):

I temporali sono alimentati dai forti venti di maestrale che nelle scorse ore hanno superato i 100km/h su gran parte di Calabria e Sicilia, dove si stanno verificando mareggiate devastanti sui litorali tirrenici. I fenomeni proseguiranno ancora per gran parte della nottata.

E come già anticipato dalle previsioni delle scorse ore, il maltempo proseguirà anche 24 e 25 Dicembre mentre su gran parte d’Italia splenderà il sole.

