Maltempo: pericolo valanghe ‘moderato’ sulle Alpi del Friuli Venezia Giulia

Pericolo valanghe ‘moderato’, oggi e domani, sulle Alpi del Friuli Venezia Giulia, ‘debole’ sulle Prealpi. Oggi, sui pendii molto ripidi sopra i 1800-1900 metri, gli accumuli di neve ventata di vecchia e nuova formazione – informa il Bollettino – se sollecitati possono staccarsi in genere con forte sovraccarico, anche se in particolare sulle Alpi Giulie e Canin non si esclude il distacco con debole sovraccarico su alcuni siti molto localizzati (creste, forcelle, canali) delle pendenze piu’ elevate. I distacchi daranno origine a valanghe di piccole e medie dimensioni pericolose per lo piu’ per l’effetto di scivolamento. Sui pendii prativi, nelle zone con presenza di crepe rimane, seppur in diminuzione, la possibilita’ di distacco di valanghe da slittamento. Sulle Prealpi e’ possibile il distacco provocato di piccole valanghe con forte sovraccarico sulle forti pendenze.