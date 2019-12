Maltempo Piemonte: lunedì il ministro De Micheli nelle zone colpite

Il ministro alle infrastrutture Paola De Micheli sara’ in visita in Piemonte, su invito del presidente della regione Alberto Cirio, il prossimo 9 dicembre, per visitare le zone colpite dall’alluvione delle scorse settimane ed incontrare i sindaci e le istituzioni del territorio.

“Abbiamo voluto organizzare un incontro in Piemonte con il ministro De Micheli – spiegano il presidente Cirio e l’assessore alle infrastrutture Marco Gabusi – affinche’ possa comprendere personalmente i danni causati al nostro territorio dall’alluvione delle scorse settimane e le priorita’ e le urgenze che riguardano il sistema infrastrutturale e della viabilita’ della nostra regione”.