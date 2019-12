Maltempo Piemonte, allarme frane: chiude la ‘provinciale’ a Chiaverano

In virtù delle frane che si sono verificate giù a fine novembre a causa del maltempo, la Città metropolitana di Torino ha deciso di chiudere al traffico la provinciale 419 della Serra nel territorio del Comune di Chiaverano per il pericolo di ulteriori smottamenti in vista delle piogge insistenti previste per domani.

La provinciale sarà chiusa da questa sera, in via precauzionale, nel tratto compreso tra l’intersezione con la provinciale 221 di Andrate fino all’intersezione con la provinciale 73 di Nomaglio. La strada verra’ riaperta non appena le condizioni meteo lo consentiranno.