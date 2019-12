Maltempo Piemonte: Colle della Maddalena riaperto dopo tre settimane

Anas ha riaperto al traffico alle 16 di oggi, venerdi’ 6 dicembre, la statale 21 del Colle della Maddalena, tra la valle Stura (Cuneo) e la Francia. Sono stati gomberati tra 2 e 5 metri di neve dopo alcune valanghe: il collegamento internazionale con la valle dell’Ubaye era chiuso al traffico dal 14 novembre a causa delle condizioni meteo, poi per il pericolo di valanghe.

Una valanga ha divelto le barriere laterali per un tratto di circa 350 metri all’altezza di ‘Fontana Napoleone’ su cui si passera’ a senso unico alternato. Resta chiuso a tempo indeterminato l’altro collegamento tra Cuneese e Francia, il colle di Tenda, dove alle 21 di ieri e’ stato rilevato un guasto all’impianto antincendio, lato Italia: si sta lavorando per riaprire il collegamento con Ventimiglia e Costa Azzurra per il fine settimana.