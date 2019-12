Maltempo Piemonte: nuove piogge sulla regione, frana nel Cuneese

Sul Piemonte, dopo la tregua degli ultimi giorni, piove da alcune ore: in conseguenza della nuova ondata di maltempo è in vigore l’allerta gialla nell’Alessandrino, la zona più colpita dalle piogge delle scorse settimane.

A causa di una frana in località Madonna delle Rocche, la provinciale tra Dogliani e Somano, sulle colline delle Langhe, è chiusa al traffico.