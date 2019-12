Maltempo Piemonte: ok del Cdm all’estensione dello stato di emergenza

“Pronta e concreta risposta del Consiglio dei ministri che con una nuova delibera ha stanziato stasera altri 19,6 milioni di euro a beneficio del Piemonte dopo l’ondata di Maltempo del 21-25 novembre. Viene esteso in questo modo lo stato di emergenza che era stato gia’ dichiarato in favore della provincia di Alessandria il 14 novembre scorso e che aveva portato all’erogazione di 17 milioni a seguito delle alluvioni della seconda meta’ di ottobre. Le risorse provengono ancora dal Fondo per le emergenze nazionali”. Lo spiega il ministro per la Pa, Fabiana Dadone.