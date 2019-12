Maltempo Toscana: la piena dell’Arno a Pisa è passata regolarmente

E’ passata regolarmente la piena del fiume Arno a Pisa. La situazione sta rientrando nella normalità. Il livello dell’Arno nella notte ha raggiunto a Pisa la misura massima di 4,80 mt, alle ore 9 l’altezza era di 4,65 mt. Il deflusso verso il mare procede regolarmente.

Sono stati riaperti i ponti della Fortezza e della Cittadella, chiusi ieri in via precauzionale. La viabilità è stata ripristinata. Alcune criticità sono state riscontrate in città per la caduta di rami e alberi a causa del forte vento nella notte. Sulla Litoranea si sono registrati alcuni problemi per la circolazione a causa della presenza in strada di sassi portati dal forte vento; uno scavatore di Avr in mattinata ha provveduto a toglierli dalla carreggiata. La Protezione Civile sta monitorando la situazione.