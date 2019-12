Maltempo, piena del Po: il colmo transita a Boretto con 5,81 metri

La piena del Po continua a defluire: il colmo è transitato a Boretto (Reggio Emilia) con 5,81 metri sullo zero idrometrico nella serata di ieri (criticità moderata, codice arancione, che inizia a 5,50 metri) ed è transitato nel corso della nottata a Borgoforte con valori attorno ai 6,69 metri (criticità moderata, codice arancione, che inizia a 6 metri).

L’Agenzia Aipo ha reso noto che i livelli sono già superiori alla soglia 2 di criticità (moderata, codice arancione) nel tratto ferrarese-veneto e nei rami deltizi: il livello di criticità si protrarrà per le prossime 24 ore nel tratto a valle di Borgoforte e almeno per le prossime 36-48 ore nei tratti tra Pontelagoscuro e il mare.