Maltempo Potenza: diversi danni per le raffiche di vento

Decine gli interventi eseguiti finora dai Vigili del fuoco in provincia di Potenza, colpita dalla notte scorsa da forti raffiche di vento. Al lavoro undici squadre di Vigili del fuoco:, 53 uomini e 15 mezzi.

Si registrano interventi per danni ai tetti, alle pale eoliche, ai pali telefonici e per la rimozione di numerosi alberi abbattuti dal vento.