Maltempo Potenza: lutto cittadino per la vittima del crollo di Lauria, domani i funerali

Si terranno domani a Lauria i funerali della 28enne morta a seguito delle gravissime lesioni provocate dal crollo di una parte del tetto del palazzetto dello sport “Gino Alberti” le cui macerie sono precipitate in una palestra adiacente dove la giovane si stava allenando. Il rito sarà celebrato nella chiesa di San Giacomo Apostolo, nel rione inferiore del Comune del Lagonegrese in provincia di Potenza.

Il sindaco Angelo Lamboglia ha deciso il lutto cittadino, ricordando Giovanna Pastoressa come “espressione della migliore gioventù“.