Maltempo: pronto il piano antineve del Comune di Foligno

L’area lavori pubblici del Comune di Foligno ha redatto un piano per l’emergenza neve. Dopo la pubblicazione dell’avviso di disponibilita’ tra le imprese in possesso di mezzi idonei alle operazioni di sgombero neve e spargimento sale per ghiaccio, hanno risposto positivamente 10 imprese in possesso complessivamente di 22 mezzi. Oltre a questi si aggiungono i tre veicoli messi a disposizione dall’Agenzia forestale. “Siamo pronti ad intervenire per eventuali emergenze – ha detto il vicesindaco Riccardo Meloni con delega ai lavori pubblici – in modo tale da rispondere adeguatamente alle esigenze che si potrebbero verificare in tutto il territorio”. I mezzi saranno utilizzati secondo il piano predisposto che prevede l’assegnazione ad ogni operatore di una particolare viabilita’ di competenza. La loro attivazione avverra’ entro 30 minuti dalla chiamata da parte degli uffici. L’attivita’ dei veicoli sara’ monitorata attraverso apparecchiature Gps. Questo – spiega una nota del Comune – per consentire ai tecnici incaricati un piu’ efficace intervento relativamente alle situazioni di emergenza che si verranno a determinare. In quest’ottica e’ stato anche gia’ attivato il programma del servizio di reperibilita’ neve tra i tecnici dell’area lavori pubblici, compreso il periodo natalizio.