Maltempo Puglia, piogge e forte vento di Maestrale: disagi per le mareggiate nel Salento

Il maltempo è tornato a provocare danni nel Salento, in particolare a Gallipoli (Lecce), dove, durante la notte scorsa, il mare ha allagato la zona della Giudecca già colpita dalla mareggiata dello scorso novembre. Pietre e detriti sono stati scagliati dalle onde fin sulla carreggiata del lungomare Marconi, dove sono volate anche le transenne che delimitavano l’area già pesantemente danneggiata e non ancora interessata dai lavori di ripristino. Tutto il Salento continua ad essere investito da un’ondata di maltempo con piogge, vento forte e abbassamento delle temperature. La Protezione civile aveva diffuso sin dai giorni scorsi un avviso di allerta arancione per precipitazioni piovose, anche intense, e forte vento di Maestrale.