Maltempo: forti rallentamenti sulla direttissima Roma-Firenze

Circolazione fortemente rallentata sulla linea Direttissima Roma – Firenze per un guasto alla linea elettrica dovuto al maltempo che sta interessando il territorio fra Capena e Gallese. I primi riscontri dei tecnici hanno accertato che le avverse condizioni meteo hanno provocato la caduta di un cavo del Gestore elettrico nazionale sulla linea di alimentazione dei treni.

Per lo stesso motivo la circolazione e’ fortemente rallentata anche sulla linea convenzionale Orte – Roma, dove sono stati deviati i treni AV, con ritardi fino a 90 minuti. Ripercussioni anche per il trasporto regionale, con cancellazioni o limitazioni di percorso. I tecnici di Rete Ferroviaria Italiana sono al lavoro per ripristinare la circolazione.