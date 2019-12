Maltempo a Reggio Calabria, violenta grandinata imbianca la città nella notte: freddo, blackout e allagamenti [FOTO E VIDEO]

Notte di forte maltempo a Reggio Calabria, dove la città è completamente imbiancata da una violenta grandinata. Disagi per i vasti e gli estesi blackout elettrici che hanno lasciato al buio gran parte del centro abitato principale della Calabria. La temperatura è crollata addirittura a +7°C in riva al mare, e sono caduti 51mm di pioggia. I forti temporali sono alimentati dalle correnti di maestrale che soffiano impetuosi da ore, con raffiche di vento fino a 90km/h in città. Prima nevicata della stagione a Gambarie d’Aspromonte.