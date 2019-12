Maltempo, Marevivo sostiene Fridays For Future e scende in campo per ripulire le spiagge [FOTO]

Dopo le mareggiate degli ultimi giorni causate dal maltempo che hanno portato sui litorali tonnellate di rifiuti, Marevivo, con il supporto delle sue delegazioni e dei suoi volontari, organizza il 7 dicembre una pulizia delle spiagge a livello nazionale.

“Le spiagge dopo questi eventi estremi si sono trasformate in vere e proprie discariche ed è giusto scendere in campo – spiega Rosalba Giugni, Presidente di Marevivo – per ripristinare l’habitat naturale delle nostre coste. Si sa che quello che diamo al mare torna indietro, per cui agire tutti è un gesto di civiltà. Non si può continuare ad agire nell’emergenza, dobbiamo adottare stili di vita sostenibili per tutelare l’ambiente e dare un futuro al Pianeta. Scendere in campo a ripulire le spiagge dai rifiuti è anche il nostro modo di sostenere con forza il movimento Fridays For Future. Invitiamo tutti i ragazzi che manifestano per il clima e il futuro del Pianeta ad unirsi a noi.”

Ecco tutte le pulizie in programma:

CAMPANIA – Napoli

Appuntamento alla Rotonda Diaz alle ore 9:30

LAZIO – Ladispoli (RM)

Appuntamento all’entrata del Monumento Naturale Palude di Torre Flavia, via Roma 144 alle ore 10:30

PUGLIA – Peschici

Appuntamento alla spiaggia di San Nicola alle ore 11

SARDEGNA – Gonnesa (CI)

Appuntamento al parcheggio della spiaggia di Sa Punta S’Arena alle ore 9.30

SICILIA – Palma di Montechiaro (AG)

Appuntamento alla spiaggia Marina di Palma alle ore 8:30

TOSCANA – Rio, Isola d’Elba (LI)

Appuntamento alla spiaggia di Rio alle ore 10

I dati dei rifiuti raccolti saranno inviati ad Ocean Conservancy e confluiranno nel progetto “International Costal Clean up”, di cui Marevivo è partner, per integrare e accrescere le conoscenze sui rifiuti spiaggiati e l’inquinamento marino.