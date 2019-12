Dopo due giorni di isolamento sono ripresi i collegamenti marittimi nelle isole Eolie, da e per Milazzo. Rimane isolata Ginostra, frazione di Stromboli: il maltempo ha danneggiato il piccolo porticciolo, e gli aliscafi non possono attraccare. nel frattempo si tornerà ad utilizzare la barca che trasporta passeggeri e merci sull’aliscafo per il trasbordo.