Maltempo Roma: “Chiuso Centro operativo comunale della Capitale”

A seguito del miglioramento delle condizioni meteo e dopo oltre 24 ore di operatività, il Centro Operativo Comunale (Coc) e le Ucl di tutti i Municipi hanno terminato le attività nella notte. L’unità di crisi della Protezione civile di Roma Capitale, convocata in seguito all’allerta meteo diramata dalla Protezione civile della Regione Lazio per monitorare i danni del maltempo, ha coordinato circa 100 interventi.

Su tutto il territorio capitolino sono entrate in azione unità operative del Dipartimento Simu e 22 squadre di volontari della Protezione Civile. Oltre 60 interventi hanno riguardato la rimozione di alberi e rami caduti in seguito alle forti raffiche di vento che hanno interessato tutti i quadranti della Capitale. In via Salaria si è intervenuto per mettere in sicurezza la circolazione stradale dopo la caduta di un grosso tronco, altre attività hanno riguardato Cassia, Aurelio e Monte Mario.

Oltre 20 interventi dispiegati per fronteggiare allagamenti. Tra gli effetti del forte vento, segnalato il danneggiamento della cupola dell’Auditorium Parco della Musica. Particolare attenzione è stata riservata al litorale, soprattutto nell’area di Ostia, per monitorare le conseguenze dei forti venti di burrasca, che in alcuni casi hanno raggiunto i 100 chilometri orari.