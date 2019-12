Dopo le intense precipitazioni che ieri sera hanno colpito la capitale, si registrano ancora oggi le ripercussioni sul trasporto pubblico a Roma. La stazione Repubblica della Metro A, allagata e chiusa dalla serata di ieri, questa mattina non ha riaperto al servizio. In avvio del servizio forti disagi anche sulla rete tramviaria e per le ferrovie cittadine, con le linee 2 e 19 interrotte per alcune ore e la Roma-Lido interessata da rallentamenti.