Maltempo Roma, Campidoglio: “Coc operativo h24. Assicurati interventi in tutti i quadranti della città”

In seguito all’allerta meteo diramata dalla Protezione civile della Regione Lazio, caratterizzata da forti venti di burrasca e da raffiche di tempesta, il Centro Operativo Comunale è attivo da ieri sera per monitorare la situazione e garantire interventi tempestivi in tutti i quadranti della città. Sono stati effettuati al momento 31 interventi per fronteggiare allagamenti in diversi quartieri e per rimuovere alberi e rami caduti a causa del forte vento in particolare nelle zone di Cassia, Boccea, Monte Mario, Aurelio e Parioli. In via Salaria, nel tratto all’altezza del civico 825, è in corso la chiusura della strada a causa di un grosso tronco che ostruisce la viabilità. È stata monitorata stabilmente la zona del litorale, soprattutto nell’area di Ostia, dove le raffiche di vento hanno raggiunto anche i 100 km/h. Nel complesso su tutto il territorio capitolino sono attive le squadre del Dipartimento Simu e 21 squadre di volontari della Protezione Civile che stanno assicurando supporto nelle situazioni di maggiore criticità.