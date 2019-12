Maltempo Roma, forte vento sulla Capitale: divelto parte del tetto dell’Auditorium Parco della Musica, disagi

Sono stati finora 170 gli interventi effettuati dalle squadre dei vigili del fuoco a Roma a causa del maltempo. Di particolare rilievo, la situazione nell’area dei Castelli Romani ed a Fiano Romano a causa del forte vento. Segnaliamo una raffica di 84km/h ad Ariccia. Sono in corso verifiche da parte delle squadre sul territorio, per alberi e cornicioni pericolanti. Inoltre, al momento, sono in corso delle verifiche presso l’area dell’Auditorium Parco della Musica a cura di tecnici dei vigili del fuoco, dove ci sono stati danni a parte della copertura di una delle sale, che è stata divelta. Ci sono ancora circa 190 richieste di intervento da evadere da parte dei vigili del fuoco, a testimonianza dell’entità del maltempo.

Il maggior numero di interventi ha riguardato la zona nord della Capitale, soprattutto nel pomeriggio, ma non sono mancate le chiamate anche nel quadrante est, zona Tiburtina e Nomentana: in via di Monti di Pietralata un albero è caduto ostruendo la carreggiata, con gli agenti che hanno deviato il traffico su largo Beltramelli in attesa dell’intervento della Protezione Civile. Cadute alberi hanno interessato alcuni veicoli in sosta in via Moretti, via Monte Parioli e via di Boccea. Per caduta alberi in via Salaria, altezza Villa Spada, è stata interdetta la circolazione sulle rampe direzione ferrovia. Chiusa al traffico anche via Santa Maria Galeria, viale della XVII Olimpiade ed alle 19 via Ostiense, direzione Ostia da via di Castel Fusano, per permettere il taglio di alcuni alberi da parte dei vigili del fuoco.

È stata monitorata stabilmente la zona del litorale, soprattutto nell’area di Ostia, dove le raffiche di vento hanno raggiunto anche i 100km/h. Nel complesso su tutto il territorio capitolino sono attive le squadre del Dipartimento Simu e 21 squadre di volontari della Protezione Civile che stanno assicurando supporto nelle situazioni di maggiore criticità.

Maltempo Roma: cade albero di Natale davanti alla sede della Regione Lazio

Il forte vento che sta sferzando Roma ha causato la caduta dell’albero di Natale allestito nell’ingresso esterno della sede della Regione Lazio. L’albero e’ caduto sulla ringhiera senza provocare nessun danno se non la rottura di alcuni addobbi. “Il vento sta cambiando…– ha ironizzato il consigliere regionale di FdI, Antonello Aurigemma, che ha postato su Facebook la foto dell’albero caduto con tanto di gru impegnata a rimetterlo in piedi- Sarà un segno del destino ma presso la sede della Regione Lazio oggi è caduto l’albero di #Natale del Presidente Nicola Zingaretti e si sono anche rotte le palle“.

Maltempo Roma: albero crolla sul tetto di una scuola

Un albero di grandi dimensioni è crollato durante il maltempo registrato oggi sul tetto della scuola media La Giustiniana, in via Rocco Santoliquido, nel XV Municipio di Roma. L’immagine è stata diffusa dal M5 Stelle Roma per tentare di ribadire l’utilità dell’ordinanza di chiusura delle scuole emanata per la giornata di oggi dalla sindaca Virginia Raggi, intorno alla quale sono scoppiate le polemiche.