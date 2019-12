Maltempo Salerno: fango e detriti sulla SS163, chiuso tratto

Persistono i disagi su alcuni tratti della SS163 “Amalfitana” a causa del maltempo.

Permane la chiusura al traffico lungo il tratto dal km 29,000 al km 49,500, tra la località Capo d’Orso, nel comune di Maiori, e Vietri sul Mare, in provincia di Salerno, in entrambe le direzioni. Sul tracciato sono presenti fango e detriti.

Le deviazioni vengono segnalate in loco.