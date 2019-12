Maltempo Sardegna: 30 interventi dei vigili del fuoco nel Cagliaritano

Sono una trentina gli interventi eseguiti oggi dai Vigili del fuoco di Cagliari per alberi caduti, cornicioni, pali dell’illuminazione e cartelloni pubblicitari a causa del vento e della pioggia che si sono abbattuti anche sul Cagliaritano. Particolarmente impegnativo l’intervento, ancora in corso, lungo la Statale 195 dove un albero è caduto sulla strada e sta creando problemi di viabilità.

Sul posto stanno operando gli addetti dell’Anas e la Polstrada. A Carbonia un albero e’ crollato su un’auto in sosta, danneggiandola. Un tamponamento a catena, invece, si e’ verificato ad Assemini a causa della strada bagnata. Anche in questo caso sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale. Interventi anche a Cagliari per qualche tombino scoperto e allagamenti.