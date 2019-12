Maltempo Sardegna: alberi e rami ostruiscono le strade a Cagliari e Nuoro

Super lavoro per i vigili del fuoco a Cagliari nelle scorse ore per le potenti raffiche di vento, che hanno causato tanti danni e disagi. Decine gli interventi in tutta l’area metropolitana soprattutto per la caduta alberi e rami: alcune auto sono rimaste danneggiate. Interventi anche per muri pericolanti e infiltrazioni d’acqua.

Alberi e rami abbattuti dal forte vento hanno ostruito le strade in vari centri della provincia di Nuoro. Nelle ultime 24 ore gli interventi dei vigili del fuoco per maltempo sono stati 62. Le squadre sono state impegnate nella messa in sicurezza di alcuni tratti viari sulle SP 43 e 24.