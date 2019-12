Emergenza per il forte vento in provincia di Oristano: il porto industriale è stato chiuso poco dopo le 17 per disposizione della Capitaneria di porto. Le mareggiate, di fronte allo stagno di S’Ena Arrubia, ad Arborea, hanno distrutto anche 4 blocchi di cemento sopra i frangiflutti che separano il mare dallo stagno. Danneggiati alcuni ormeggi e qualche imbarcazione.

Numerosi sul territorio gli interventi dei vigili del fuoco per la caduta di grossi rami, alberi e pali.