Maltempo Sardegna, esonda il Tirso, monitorato il Paglia a Orvieto: vento abbatte grande albero di Natale

Fiume Paglia sotto attento monitoraggio da parte della Protezione civile, nell’Orvietano, a causa dell’innalzamento del livello delle acque per via delle forte precipitazioni. Nella tarda mattinata – fa sapere il Comune – il fiume ha raggiunto i 4,8 metri. Visto il perdurare delle intense precipitazioni, a nord di Orvieto nel pomeriggio il livello potrebbe raggiungere il picco massimo della piena prevista, di circa 5 metri. Chiuse le strade bianche, in area esondabile, che costeggiano il fiume e che sono state allagate. Ad Orvieto il forte vento che si è abbattuto sul centro storico ha rovesciato il grande albero di Natale in piazza Duomo. Sarà ripristinato – riferisce sempre l’amministrazione comunale – non appena le condizioni meteo lo consentiranno.

Maltempo: esondazione Tirso, allarme nella piana di Oristano

In serata il Comune di Oristano ha disposto, per precauzione, la chiusura del ponte sommergibile della frazione Silì, a causa dell’innalzamento del livello del fiume Tirso che fa temere allagamenti nella golena. La misura resterà in vigore fino a cessata emergenza, fa sapere l’amministrazione comunale.

Maltempo: sorveglianza notturna piena fiume Temo in Sardegna

Sarà una notte di attesa a Bosa per la piena del fiume Temo che è esondato nelle campagne circostanti e ha superato il livello di guardia poco prima della foce, in pieno centro storico. “La protezione civile regionale – dice all’ANSA il sindaco Piero Casula – ci ha comunicato che la diga di Monteleone Roccadoria, più su della nostra diga, è piena e quindi tutta l’acqua che arriva sara’ scaricata a valle. Ora dobbiamo sperare che a quest’acqua non si sommino le piogge, perché la situazione potrebbe diventare critica. Per ora nessun allarme ma restiamo vigili“.

Maltempo: riaperta statale 197 rimasta sott’acqua

È stata riaperta al traffico veicolare la strada statale 197 ‘Di San Gavino e del Flumini’, chiusa questa mattina per un allagamento dal km 40,800 al km 41,100 nella provincia del Sud Sardegna. L’arteria viaria era stata bloccata in entrambe le direzioni e il flusso di auto e mezzi pesanti era stato deviato.