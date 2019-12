Maltempo Sardegna: mercantile si incaglia a Sant’Antioco, in salvo 12 membri dell’equipaggio

A causa delle avverse condizioni meteo-marine, una nave mercantile, battente bandiera italiana, si è incagliata a Sant’Antioco, nella Sardegna sud occidentale.

L’imbarcazione, partita da Cagliari, era diretta verso la Spagna: mare grosso e vento forte hanno costretto al rientro in porto, ma il cargo ha urtato gli scogli rimanendo bloccato.

La Capitaneria di Porto e della protezione civile hanno messo in salvo i 12 membri dell’equipaggio: non si registrano feriti.