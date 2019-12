Maltempo Sardegna: nel Nuorese danni e disagi per vento e pioggia

L’ondata di maltempo in atto in Sardegna crea disagi e danni anche nel Nuorese dove i corsi d’acqua sono sorvegliati speciali: nelle ultime 24 ore, in seguito alle piogge abbondanti, hanno raggiunto livelli di guardia.

Le precipitazioni hanno provocato frane e allagamenti e le forti raffiche di vento hanno provocato danni a edifici, cartelli stradali, pali dell’illuminazione pubblica e alberi sradicati dal vento.

La Prefettura di Nuoro ha attivato il Centro di Coordinamento Soccorsi provinciale in stretto raccordo operativo con i sindaci e le altre istituzioni che concorrono alla sicurezza dei cittadini.