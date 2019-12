Maltempo Sardegna, piogge nell’Oristanese: allagamenti e smottamenti

Emergenza Maltempo in provincia di Oristano a causa delle forti piogge delle ultime due ore. I vigili del fuoco intorno a mezzogiorno hanno dovuto far intervenire anche il loro elicottero per soccorrere due allevatori rimasti bloccati nella loro azienda, nelle campagne tra Samugheo e Busachi, a causa della tracimazione di un corso d’acqua.

Gravi disagi per strade allagate e smottamenti nella zona del Ghilarza e in quella di Ales. Le squadre dei vigili del fuoco sono dovute intervenire a Baressa, Baradili, Ales, Ghilarza e Norbello. A Fordongianus il fiume Tirso ha esondato allagando l’area termale e quella degli attigui scavi archeologici.