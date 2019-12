Maltempo Sardegna: il vento abbatte un albero sul mercatino di Natale a Iglesias, disagi nel Nuorese

Paura questa mattina in piazza Sella a Iglesias, sud Sardegna, nell’area dei mercatini di Natale. A causa del forte vento un albero è crollato su una piccola casetta in legno e l’ha distrutta. In quel momento all’interno della costruzione amovibile non c’era nessuno.

E la caduta della pianta non ha coinvolto nemmeno i clienti del mercatino. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell’area e i carabinieri di Iglesias. E’ l’episodio piu’ grave legato al maestrale che dalla scorsa notte sta imperversando su tutta l’isola.

Decine gli interventi dei vigili del fuoco soprattutto per la caduta di alberi e rami e per mettere in sicurezza muri pericolanti. A Cagliari, sempre a causa del vento, il servizio di Protezione civile ha disposto la chiusura temporanea dei parchi di Monte Urpinu e Bonaria. A Olbia, invece, è stato il sindaco Nizzi con una ordinanza a decidere la chiusura del parco urbano Fausto Noce.

Alberi caduti nel Nuorese: strade ostruite

A Lanusei, in Ogliastra, il Maltempo ha provocato il crollo di una parte della copertura dell’edifico comunale di via Zanardelli, sede della biblioteca e di alcune associazioni.

Negli ultimi due anni l’immobile era stato sottoposto ai primi interventi di manutenzione straordinaria, ma l’ondata di Maltempo ha colpito la parte non ancora interessata. Il Comune ne ha deciso la chiusura, con conseguente sospensione delle attività fino al ripristino della copertura, per il quale l’amministrazione conta sul sostegno finanziario della Regione.