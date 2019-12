Maltempo Sardegna: violenti nubifragi, allagamenti e disagi nel sud dell’isola

Danni e disagi nel sud della Sardegna, a causa del maltempo che imperversa dalla serata di ieri.

I vigili del fuoco stanno prestando soccorso ai residenti in case isolate e ad automobilisti in difficoltà: disagi per il traffico vengono segnalati sulla 387 dove ieri un furgone con tre persone a bordo è stato travolto dall’acqua.

Gravi criticità si registrano nelle campagne di Dolianova, Sinnai e Quartucciu. Allagamenti segnalati anche nel comune di Domusnovas e sulla SS 126 nel territorio di Guspini.