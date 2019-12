Maltempo Sicilia: alberi caduti e allagamenti a Palermo

Forti raffiche di vento e piogge intense hanno provocato danni a Palermo e provincia tra la notte e stamattina: numerose le chiamate giunte alla sala operativa dei vigili del fuoco per alberi spezzati dal vento e finiti in strada, cornicioni staccati, danni auto parcheggiate, tetti di lamiera divelti.

Alberi sono caduti in particolare in tratti delle statali a nord e a sud di Palermo, sulle carreggiate di vie Ciane, Galatea, Principe di Scalea, Stefano Gatti e a Capogallo.

La pioggia ha provocato allagamenti a Palermo, nelle zone Villagrazia e Ciaculli. In piazza Indipendenza si è verificato l’allagamento di corso Re Ruggero.