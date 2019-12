Maltempo Sicilia: danni all’illuminazione nelle borgate a Palermo

Il maltempo dei giorni scorsi ha causato dei danni all’illuminazione pubblica nelle borgate di Arenella e Vergine Maria, a Palermo. Il forte vento, tra l’altro, ha provocato la caduta di pali compromettendo il funzionamento dei due circuiti di media tensione che alimentano i punti luce.

Il Comune ha provveduto a realizzare un nuovo impianto di illuminazione attraverso la linea elettrica interrata che una volta attivato non creerà più problemi in caso di maltempo.

“Il Comune, comprendendo i disagi per i residenti delle due borgate – ha detto l’assessore comunale ai Lavori pubblici, Maria Prestigiacomo -, si è attivato a una consegna per questo tratto da parte della ditta appaltatrice e, inoltre, ha già attivato tutte le procedure necessarie con Enel per l’immissione dell’energia in questo tratto di impianto. Adesso, attendiamo, a breve termine, l’intervento della stessa Enel”.