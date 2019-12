Maltempo Sicilia: mare forza 7 e vento forte, Eolie isolate

Isolate le Eolie a causa del mare forza 7 e del vento che per tutta la notte ha soffiato a 80 km/h.

Fermi aliscafi e traghetti a Milazzo dove sono bloccate centinata di persone. Bloccati anche i camion carichi di derrate alimentari che dovevano raggiungere le isole per i rifornimenti in vista del Natale.