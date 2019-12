Maltempo Sicilia, provinciali riaperte nel Palermitano: viabilità interrotta per rami e pali caduti

Sta tornando progressivamente alla normalità la viabilità sulle strade provinciali dell’aerea metropolitana di Palermo. Il sindaco Leoluca Orlando è stato costantemente in contatto con i tecnici competenti della città Metropolitana per monitorare lo stato dei danni e degli interventi della protezione civile e del servizio viabilità. Nessun danno è stato segnalato a persone o cose. Sulla Sp 57, nei pressi di San Martino delle Scale, le strade e gli ingressi di alcune abitazioni su cui insistevano alberi e rami pericolanti sono state messe in sicurezza dal personale tecnico della città metropolitana in sinergia con i vigili del fuoco. Viabilità ripristinata anche sulla Sp 98, nel Comune di Contessa Entellina, dove tre pali Telecom era caduti sulla strada, e sulla Sp.54, in località Piano Battaglia-Isnello, dove la caduta di alcuni alberi aveva interrotto la strada. Rami rimossi anche sulla Sp.8, nei pressi di Valledolmo, e sulla Sp.7 Montemaggiore Belsito.