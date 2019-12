A causa del maltempo una guaina di copertura di un fabbricato, a Caltanissetta, si è staccata abbattendosi sulle auto in sosta, danneggiandole. Forti raffiche di vento anche sulla costa gelese dove in nottata sono caduti alberi, grondaie e anche alcuni tetti. I vigili del fuoco hanno effettuato 37 interventi per richieste di emergenza.