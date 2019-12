Maltempo, Soccorso Alpino per 2 cani nel fiume: uno è morto

Soccorso alpino in azione, ieri, per salvare due cani finiti nel torrente Farnocchia in Alta Versilia a causa del Maltempo. Uno e’ salvo, l’altro purtroppo e’ morto. Le operazioni hanno visto i tecnici del Soccorso Alpino procedere al recupero degli animali. Ce l’hanno fatta a portare in salvo un cane, mentre l’altro purtroppo e’ deceduto quando i soccorritori lo hanno raggiunto. E’ stato un intervento complicato dall’impetuoso flusso di acqua dovuto alle precipitazioni abbondanti. Le operazioni sono durate un paio d’ore su un terreno particolarmente ripido e infido, scivoloso per la pioggia.