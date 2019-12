Maltempo Svizzera: raffiche di vento fino a 160 Km/h

Venti tempestosi e caldi hanno spazzato la Svizzera la notte scorsa. MeteoSvizzera ha rilevato raffiche tra i 60 e i 110 km/h in pianura, e ancora più forti, fino a 160 km/h, in quota. Il vento proveniente da sud-ovest ha fatto salire la temperatura fino a 11 gradi. A causa della depressione denominata “Veiko”, la polizia cantonale bernese, ad esempio, ha ricevuto circa 20 chiamate relative alla tempesta tra le 05.00 e le 10.00. La maggior parte riguardano alberi caduti o oggetti che sono volati via.Il servizio meteorologico della TV svizzero tedesca SRF prevede che il vento, anche se di forza minore, sarà sempre tempestoso fino a domani mattina.

La tempesta “Veiko” segue la prima grande nevicata di questo inverno, che ha anche depositato un sottile strato di neve su gran parte della pianura. Questa nevicata e le attuali temperature hanno fatto aumentare il pericolo di valanghe in montagna. In gran parte del Vallese il pericolo è “elevato” (grado 4 su 5), riferisce l’Istituto per lo studio della neve e delle valanghe WSL.