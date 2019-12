Maltempo, notte da incubo al Sud per la Tempesta di Santa Lucia: venti a 150km/h e piogge torrenziali, devastazione e feriti [LIVE]

La Tempesta di Santa Lucia è arrivata al Centro/Sud puntuale e precisa come un orologio svizzero: è una serata di forte maltempo, con nubifragi e venti da uragano su tutte le Regioni dell’Italia meridionale. Forti temporali stanno colpendo la Campania meridionale e la Calabria tirrenica, con pesanti criticità tra Salerno e Lamezia Terme. Impressionanti i dati eolici forniti dagli anemometri: le raffiche di vento hanno già raggiunto valori degni di violenti uragani oceanici, nonostante la Tempesta sia iniziata soltanto da poche ore e il “clou” è atteso in nottata.

Nello specifico, le raffiche più forti fino alle ore 20:00 sono state di 156km/h al Monte Partenio, 131km/h a Capo Carbonara, 129km/h a Monte di Procida, 127km/h a Roccadaspide, 126km/h a Capo Bellavista, 114km/h a Salerno, 111km/h a Olbia e Bacoli, 102km/h a Napoli, 100km/h a Ponza e al Monte Terminillo, 88km/h a San Marco dei Cavoti, 87km/h a Latina e Sezze, 86km/h a Formia, 85km/h a Viterbo e Battipaglia, 84km/h ad Ariccia, 83km/h a Pratica di Mare, 82km/h a Frosinone, 80km/h a Perugia e Fiumicino.

In termini pluviometrici, invece, ecco i dati delle località in cui ha piovuto di più sempre fino alle 20:00:

Lazio : 79mm a Genazzano, 59mm a Supino, 56mm a Formia, 54mm a Fondi, 50mm a Isola del Liri, 49mm a Lariano.

: a Genazzano, a Supino, a Formia, a Fondi, a Isola del Liri, a Lariano. Campania : 143mm ad Acerno, 109mm a Pompei, 106mm a Salerno, 87mm a Monteforte Irpino, 82mm ad Avellino, 80mm a Cetara, 72mm a Gricignano di Aversa, 65mm a Giffoni valle Piana, 63mm a Candida, 60mm a San Potito Ultra, 59mm a Mercogliano, 57mm a Pignataro Maggiore.

: ad Acerno, a Pompei, a Salerno, a Monteforte Irpino, ad Avellino, a Cetara, a Gricignano di Aversa, a Giffoni valle Piana, a Candida, a San Potito Ultra, a Mercogliano, a Pignataro Maggiore. Molise : 92mm a Campitello Matese, 91mm a Sepino.

: a Campitello Matese, a Sepino. Calabria : 101mm a Domanico, 86mm a Lattarico, 82mm ad Altilia, 80mm a Montalto Uffugo, 77mm a San Sosti, 65mm a Papasidero, 67mm a Belsito, 63mm a Paterno Calabro, 62mm a Laino Borgo e Nicastro.

: a Domanico, a Lattarico, ad Altilia, a Montalto Uffugo, a San Sosti, a Papasidero, a Belsito, a Paterno Calabro, a Laino Borgo e Nicastro. Sicilia: 76mm a Caltabellotta, 59mm a Monreale, 56mm ad Aragona, 54mm a Canicattì, 53mm a Partanna, 52mm a Bivona, 42mm ad Agrigento.

La città più colpita è Salerno, letteralmente in ginocchio per i disagi provocati dalla pioggia e dal forte vento. In via Roma, nel centro storico della città, la Tempesta ha spezzato due alberi di grosse dimensioni che sono finiti sulla carreggiata. Uno, poco prima del Palazzo della Provincia, ha colpito due auto, una in transito e un’altra parcheggiata. La città è spaccata in due con notevoli disagi alla circolazione. I vigili del fuoco, insieme con i volontari della Protezione civile e agli agenti della polizia municipale, sono al lavoro per liberare la carreggiata e consentire il ripristino della viabilita’. Disagi anche a piazza San Francesco e in via D’Aniello dove si e’ verificata la caduta di alcuni rami dagli alberi. Allagamenti si stanno registrando in tutta la citta’, dal centro alla zona orientale, passando per i rioni collinari.

Due persone sono state portate in ospedale a Salerno in seguito alla caduta di un albero sulla sede stradale in via Roma. Si tratta di una mamma e di sua figlia: la prima se l’e’ cavata solo con un forte spavento, la seconda, una ragazza, ha riportato lievi traumi alla spalla e agli arti inferiori in seguito al crollo di un grosso ramo sulla loro auto.

Danni anche a Napoli: la guaina di protezione del tetto di spogliatori dello stadio Landieri del Rione Scampia e’ caduta nello spazio antistante l’accesso al campo, spazio in quel momento deserto; sono interventi agenti di ps e vigili del fuoco oltre a unita’ della Polizia locale. In Via Luca Giordano, nel quartiere Vomero, una tensostruttura di un esercizio commerciale e’ stata distrutta dal vento che ha provocato anche la caduta di un cornicione all’ospedale Fatebenefratelli. Tre alberi, segnala la Polizia Municipale, sono stati abbattuti dal vento in Via Manzoni, in Via Santo Strato a Posillipo (ha danneggiato un’auto in sosta) e nella centrale via Foria vicino alla fermata dell’autobus.

Forti raffiche di vento e una pioggia battente stanno causando una serie di danni nel Sannio. Diversi gli alberi d’alto fusto caduti a Benevento e in alcuni centri della Valle Caudina, come Montesarchio, oltre che lungo la Statale Appia. Decine sono le richieste di intervento ai vigili del fuoco.

Le forti raffiche di vento accompagnate dalla pioggia hanno distrutto il grande albero con le luminarie di Natale che era stato allestito nella ‘piazzetta’ di Capri. Il Maltempo ha provocato un black out nel celebre luogo di ritrovo dell’isola azzurra e ora sono al lavoro sono al lavoro squadre di vigili del fuoco. E’ andata in frantumi anche una vetrina di un esercizio commerciale in una zona vicina e sono state danneggiate le ‘casette’ dei mercatini

Anche a Roma la situazione è critica, con ben 170 interventi effettuati dalle squadre dei vigili del fuoco in tutta la citta’ a causa del Maltempo. Di particolare rilievo, pero’, la situazione nell’area dei Castelli Romani ed a Fiano Romano a causa del forte vento. Sono in corso verifiche da parte delle squadre sul territorio, per alberi e cornicioni pericolanti. Inoltre, al momento, sono in corso delle verifiche presso l’area dell’Auditorium Parco della Musica a cura di tecnici dei vigili del fuoco, dove ci sono stati danni a parte della copertura di una delle sale. Ci sono ancora circa 190 richieste di intervento da evadere da parte dei vigili del fuoco, a testimonianza dell’entita’ del Maltempo.

Come era nelle previsioni, dalla tarda mattinata e’ in corso una forte mareggiata sul litorale romano. Occhi puntati, in particolare, sui tratti di costa gia’ sferzati nelle scorse settimane e che sono alle prese con seri problemi legati all’erosione, come Focene, nella zona Mare Nostrum, Fregene sud ed Ostia. “Siamo preoccupati per l’intensita’ della mareggiata, che appare ancor piu’ forte rispetto alle recenti ultime di novembre, e per la massa d’acqua che ne deriva, che da noi e’ arrivata sin sul piazzale”, riferiscono dallo stabilimento La Nave, uno dei simboli di Fregene. Alcuni stabilimenti, negli ultimi giorni, hanno alzato ulteriori difese. Altra zona sotto osservazione e’ quella del Passo della Sentinella, alla foce del Tevere, dove le precedenti mareggiate hanno contribuito ad accumulare notevoli quantita’ di rifiuti sulle scogliere frangiflutti. Sempre sul litorale, dove le raffiche di vento sono finora arrivate a sfiorare anche i 90 chilometri orari, un albero e’ caduto su via di Castel Fusano, invadendo entrambi i sensi di marcia. Nella zona di Fiumicino sono caduti grossi rami su via Torre del Pagliaccetto, a Torrimpietra, occupando mezza carreggiata, e su via della Muratella, zona Le Vignole. Un cartellone pubblicitario e’ caduto via Geminiano Montanari. Sul posto stanno intervenendo la Protezione civile e la Polizia Locale di Fiumicino. Un albero e’ crollato su via Portuense angolo via della Muratella, nella zona di Ponte Galeria.

La Tempesta sta colpendo anche la Sardegna, con raffiche di 130km/h a Capo Carbonara alle 18. Il picco di raffiche e’ stato registrato da una delle stazioni dell’ufficio meteo dell’Aeronautica militare di Decimomannu. I 70 chilometri orari sono stati toccati ad Alghero, 100 a Capo Caccia, 105 a Olbia. Nel centro dell’Isola sono stati toccati i 70 chilometri a Oristano e 100 ad Arbatax-Capo Bellavista. Raffiche rispettivamente a 50 chilometri orari e ad Elmas e 65 km/h a Decimomannu. Nel Cagliaritano il vento tendera’ a rinforzare. Nella giornata di domani nel sud Sardegna le raffiche 60 chilometri orari, mentre nel pomeriggio il vento soffiera’ con forza nel nord, con picchi di 100 chilometri orari.

Ma adesso la Tempesta si sposterà all’estremo Sud, colpendo nella notte in modo violentissimo Calabria e Sicilia. Massima precauzione. Per monitorare la situazione in tempo reale, segnaliamo le migliori pagine del nowcasting: