Maltempo: nuova tempesta in arrivo sulla East Coast degli Usa

Nuova tempesta in arrivo nel fine settimana sulla East Coast degli Stati Uniti. In North Carolina, Virginia e West Virginia vento e ghiaccio potrebbero far cadere alberi e linee elettriche causando possibili interruzioni di corrente e rendendo pericolosi gli spostamenti.

Nel nord-est, tra cui a New York e Boston, le temperature saranno sopra la norma con abbondanti piogge da oggi sino a tutta la giornata di domani. Forti piogge con possibilità di allagamenti potranno interessare anche parti della Georgia e della Florida.