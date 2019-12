Maltempo, Tempesta di Santa Lucia: nevica in Piemonte, Lombardia e Abruzzo [LIVE]

Come da previsioni, la Tempesta di Santa Lucia sta portando tanta neve al Nord Italia.

Fiocchi bianchi sono comparsi questa mattina a Milano.

Al momento non si registrano particolari disagi, anche perché non si stanno creando accumuli.

Un’ondata di maltempo da ieri sta investendo Valtellina e Valchiavenna. Il capoluogo Sondrio è interessato da una fitta nevicata e precipitazioni nevose si hanno anche in tutte le località di fondovalle. Tanta neve anche a Livigno, Aprica, Madesimo, Valfurva, Bormio e Chiesa in Valmalenco dove hanno iniziato a funzionare a pieno regime quasi tutti gli impianti di risalita che servono le piste da sci.

Prima neve della stagione su Torino: l’ondata di maltempo sul Piemonte fa registrare deboli nevicate anche in pianura, tra Torinese e Alto Novarese, in estensione a Biellese, Verbano e, in parte, Vercellese e Alessandrino. Fiocchi sparsi tra Cuneese e Astigiano.

Attese nevicate sotto forma di bufera sulle Alpi, specie di confine, con raffiche di vento superiori ai 100 km/h che entro sera potranno guadagnare terreno sotto forma di Foehn fin verso le zone pedemontane e di bassa valle.

Il fenomeno della pioggia congelata si potrebbe registrare in alcune vallate dell’Alessandrino e nelle vallate alpine più strette.

L’Aquila stamattina si è svegliata imbiancata: gli accumuli che non stanno provocando disagi. Le scuole di ogni ordine e grado non sono state chiuse. Lungo le tratte autostradali, dell’A24 e A25, la Società Autostrade ha svolto trattamenti preventivi che hanno permesso una viabilità sicura. Sono comunque al lavoro mezzi spazzaneve.

A Roma si registrano le prime difficoltà di circolazione dovute al maltempo: si segnala un allagamento di tratti di via della Magliana, con problemi per la viabilità all’altezza di Via Alessandro Marchetti.

