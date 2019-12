Maltempo Toscana: 12 famiglie isolate nel Pistoiese

A causa di uno smottamento che ha bloccato via Pieri a Pescia (Pistoia), 12 famiglie sono isolate. Lo rende l’Amministrazione comunale. Per questo motivo, spiega una nota, il sindaco Oreste Giurlani ha deciso di attivare tutte le procedure necessarie per richiedere lo stato di emergenza e ha istituito il centro operativo comunale della protezione civile che attivera’ documentazione e passaggi per la richiesta.

Comune e volontari stanno lavorando per rendere transitabile anche alle auto la strada sterrata di S.Luca, alternativa a via di Speri, e risolvere in qualche modo l’isolamento delle 12 famiglie.

“Ho già informato della situazione l’assessore regionale all’ambiente Federica Fratoni – spiega Giurlani – e quindi ci aspettiamo che le nostre frane siano comprese nel provvedimento che la regione Toscana metterà a punto per fronteggiare i problemi idrogeologici e franosi che questa notevolissima serie di piogge ha provocato nella nostra zona e in tante altre parti del territorio regionale e nazionale. In giornata incontrerò le famiglie isolate per comprendere meglio come possiamo aiutarli concretamente in questa difficile fase”.