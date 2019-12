Maltempo Toscana, Anas: chiusa SS 67 bis ad Arnaccio per allagamenti

La strada statale 67 bis ‘Tosco Romagnola‘ è provvisoriamente chiusa in entrambe le direzioni in corrispondenza di Arnaccio, nel comune di in Cascina (Pisa), per l’allagamento di un tratto in sottopasso a seguito delle precipitazioni particolarmente intense delle ultime ore. È quanto fa sapere l’Anas in una nota. Il traffico è temporaneamente indirizzato in loco su percorsi alternativi. Il personale Anas e le forze dell’ordine sono sul posto per gestire l’emergenza e per ripristinare la transitabilità appena possibile.