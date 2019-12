Maltempo Toscana: domani pulizie delle spiagge a Pisa, via i detriti della piena dell’Arno

Domani a Marina di Pisa, a partire dalle 9.30, si svolgera’ una pulizia straordinaria delle spiagge, raccogliendo i rifiuti accumulati a seguito della recente piena dell’Arno e separando la plastica dagli altri materiali. L’iniziativa ‘C’e’ un mare di rifiuti’ e’ organizzata dall’associazione Fare Verde con il Comune di Pisa e il sottotitolo di quest’anno e’ ‘Alluvione? Scongiurata. Pulizia? Assicurata’.

Nella stessa giornata i volontari dell’associazione ‘Acchiappa rifiuti’ si ritroveranno per la pulizia delle spiagge tra Calambrone e Tirrenia (alle 9), con il patrocinio del Comune di Pisa. “Siamo molto soddisfatti ? afferma l’assessore all’ambiente, Filippo Bedini ? che associazioni diverse siano animate dallo stesso spirito e diano vita ad attivita’ utili sul tema dell’ambientalismo che richiede di rimboccarsi le maniche e trovare tempo da dedicare. L’amministrazione sara’ sempre a disposizione per supportare quanti vogliano intraprendere iniziative di questo tipo”.

Secondo il referente pisano di “Fare verde”, Daniele Bianchi, “la tematica ambientale oggi e’ piu’ attuale che mai e come associazione promuoviamo iniziative proprio per sensibilizzare le persone che gli effetti dell’ambiente si riverberano sulla nostra vita quotidiana”. L’iniziativa e’ giunta alla quinta edizione e l’ufficio ambiente la supportera’ consegnando guanti e sacchi in plastica ai partecipanti e occupandosi del ritiro e dello smaltimento corretto dei rifiuti.